60 AÑOS DE REVOLUCIÓN

Durante los dias 7, 8 y 9 de junio de 2019 tendrá lugar en Madrid el XV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, organizado en esta ocasión por el Movimiento de Solidaridad con Cuba de Madrid.

En este XV encuentro nos reuniremos organizaciones y personas solidarias con la Revolución Cubana, con el objetivo de poner en común las experiencias realizadas en los diferentes territorios desde los últimos encuentros y unificar estrategias que mejoren el trabajo en la defensa de la Revolución, así como conocer más en profundidad la realidad del socialismo cubano.

Con este fin, queremos realizar un encuentro participativo, para lo que hemos establecido 5 talleres: Agresiones contra la Revolucion Cubana: bloqueo, soberanía territorial; Cuba solidaria: solidaridad internacionalista y antiimperialista. El mundo solidario con Cuba; Fidel, la ética revolucionaria; Medios de comunicación; Revolución cubana y estado socialista.

Desde este encuentro pediremos nuevamente el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE.UU. contra la isla desde el año 1962, la devolución del territorio ocupado ilegalmente de Guantanamo y el cese de la financiación de los programas de injerencia y guerra mediática en la isla, como se viene haciendo en la campaña unitaria "¡Ya es hora! Rompamos el bloqueo contra Cuba"

En este XV encuentro también celebraremos que se cumplen 60 años del triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959, 60 años de resistencia frente al imperialismo yanqui, 60 años de solidaridad, de soberanía y dignidad.

Esperamos contar con vuestra participación.

60 ANOS DE REVOLUCIÓN

Durante os días 7, 8 e 9 de xuño de 2019 terá lugar en Madrid o XV Encontro Estatal de Solidariedade con Cuba, organizado nesta ocasión polo Movemento de Solidariedade con Cuba de Madrid.

Neste XV encontro reunirémonos organizacións e persoas solidarias coa Revolución Cubana, co obxectivo de poñer en común as experiencias realizadas nos diferentes territorios dende o anterior encontro e unificar estratexias que melloren o traballo na defensa da Revolución, así como coñecer máis en profundidade a realidade do socialismo cubano.

Con este fin, queremos realizar un encontro participativo, para o que establecemos 5 obradorios: Agresións contra a Revolución Cubana: bloqueo, soberanía territorial; Cuba solidaria: solidariedade internacionalista e antiimperialista. O mundo solidario con Cuba; Fidel, a ética revolucionaria; Medios de comunicación; Revolución cubana e estado socialista.

Dende este encontro pediremos novamente a fin do bloqueo económico, comercial e financeiro imposto polos EE.UU. contra a illa dende o ano 1962, a devolución do territorio ocupado ilegalmente de Guantánamo e o cesamento do financiamento dos programas de inxerencia e guerra mediática na illa, como se vén facendo na campaña unitaria "Xa é hora! Rompamos o bloqueo contra Cuba"

Neste XV encontro tamén celebraremos que se cumpren 60 anos do triunfo da Revolución o primeiro de xaneiro de 1959, 60 anos de resistencia fronte ao imperialismo ianqui, 60 anos de solidariedade, de soberanía e dignidade.

Esperamos contar coa vosa participación.

60 ANYS DE REVOLUCIÓ

Durant els dies 7, 8 i 9 de juny de 2019 tindrà lloc a Madrid la XV Trobada Estatal de Solidaritat amb Cuba, organitzada en aquesta ocasió pel “Movimiento de Solidaridad con Cuba” de Madrid.

En aquesta XV trobada ens reunirem organitzacions i persones solidàries amb la Revolució Cubana, amb l’objectiu de posar en comú les experiències realitzades als diferents territoris des de l’ anterior trobada i unificar estratègies que millorin el treball en la defensa de la Revolució, així com conèixer més en profunditat la realitat del socialisme cubà.

Amb aquesta finalitat, volem realitzar una trobada participativa, per la qual cosa hem establert 5 tallers: Agressions contra la Revolució Cubana: bloqueig, sobirania territorial; Cuba solidària: solidaritat internacionalista i antiimperialista. El món solidari amb Cuba; Fidel, l’ètica revolucionaria; Mitjans de comunicació; Revolució cubana i estat socialista.

Des d’aquesta trobada demanarem novament la fi del bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels EE.UU. contra l’illa des de l’ any 1962, la devolució del territori ocupat il·legalment de Guantànamo i el cessament del finançament dels programes d’ingerència i guerra mediàtica a l’illa, como ja es va fent a la campanya unitària “ Ja és hora !! Trenquem el bloqueig contra Cuba”

En aquesta XV trobada també celebrarem que es compleixen 60 anys del triomf de la Revolució el primer de gener de 1959, 60 anys de resistència en front l’ imperialisme ianqui, 60 anys de solidaritat, de sobirania i dignitat.

Esperem poder tenir la vostra participació.

60 URTE IRAULTZAN

Madrilen ospatuko da aurten Kubarekiko Elkartasunaren XV. Estatuko Topaketa, ekainaren 7, 8 eta 9an, Madrileko Kubarekiko Elkartasun Mugimenduak antolatuta.

XV. topaketa honetan Iraultza Kubatarrekiko erakunde eta pertsona solidarioak bilduko gara, hurrengo helburu hauekin: aurreko topaketa egin zenetik eskualdeetan jardutako praktikak amankomunean jarri, Iraultzaren defentsan lana hobetzeko estrategiak batu, eta sozialismo kubatarraren errealitatea sakonago ezagutzea.

Horretarako, topaketa partehartzailea izan daitezela, bost mintegitan antolatuko dugu: Iraultza Kubatarraren aurkako erasoak: blokeoa, lurralde-subiranotasuna; Kuba solidarioa: elkartasun internazionalista eta antiimperialista. Mundua Kubarekiko solidarioa; Fidel: etika iraultzailea; Komunikabideak; Iraultza kubatarra eta estatu sozialista.

“Bada garaia! Apur dezagun Kubaren aurkako blokeoa!” aldarrikapen bateratua lelotzat hartuta, topaketa honetatik berriz ere eskatuko dugu Estatu Batuek 1962tik ezarritako ekonomia, merkataritza eta finantzaren blokeoaren amaiera, eta Guantanamoko ilegalki okupatutako lurraldearen itzulketa , hala nola irlaren aurkako esku-sartze programak eta guda mediatikoaren finantzaketaren etetea.

XV. topaketa honetan, 1959ko urtarrilak1an Iraultzaren garaipenaren 60 urtebetetzea ere ospatuko dugu, 60 urte imperialismo yankiarraren aurreko erresistentzian, 60 urte elkartasun, subiranotasun eta duintasunean.

Zuen parte hartzea espero dugu.

60 AÑOS DE REVOLUCIÓN

Mientres los díes 7, 8 y 9 de xunu de 2019 va tener llugar en Madrid el XV Alcuentru Estatal de Solidaridá con Cuba, entamáu nesta ocasión pol Movimientu de Solidaridá con Cuba de Madrid.

Nesti XV alcuentru axuntaremos organizaciones y persones solidaries cola Revolución Cubana, coles mires de poner de mancomún les esperiencies realizaes nos distintos territorios dende'l peracabo alcuentru y unificar estratexes qu'ameyoren el trabayu na defensa de la Revolución, así como conocer más en fondura la realidá del socialismu cubano.

Con esti fin, queremos realizar un alcuentru participativu, para lo qu'establecimos 5 talleres: Agresiones contra la Revolucion Cubana: bloquéu, soberanía territorial; Cuba solidaria: solidaridá internacionalista y antiimperialista. El mundu solidariu con Cuba; Fidel, la ética revolucionaria; Medios de comunicación; Revolución cubana y estáu socialista.

Dende esti alcuentru vamos pidir nuevamente'l fin del bloquéu económicu, comercial y financieru impuestu por EE.XX. contra la isla dende l'añu 1962, la devolución del territoriu ocupáu illegalmente de Guantanamo y el cese del financiamientu de los programes d'inxerencia y guerra mediática na isla, como se vien faciendo na campaña unitaria "¡Yá ye hora! Rompamos el bloquéu contra Cuba"

Nesti alcuentru tambien vamos celebrar que se cumplen 60 años del trunfu de la Revolución el primeru de xineru de 1959, 60 años de resistencia frente al imperialismu yanqui, 60 años de solidaridá, de soberanía y dignidá

Esperamos cuntar cola vuesa participación.